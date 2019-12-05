Вывод миллионов из страны. В парламенте спорят, сколько денег можно вывозить

Какая сумма наличными может без декларирования пройти через таможенный контроль и быть вывезена из страны. Об этом депутаты и чиновники спорят на заседании Жогорку Кенеша.

По словам зампредседателя Государственной таможенной службы Султана Мамасадыкова, декларированию подлежит сумма свыше $10 тысяч.

«Но сумма наличных денег не ограничивается», — добавил замглавы ГТС.

«Надо объяснить всем более подробно и конкретно, что сумма до $10 тысяч разрешается к провозу без декларирования. Если у денег есть хозяин, если это наличные какой-то компании, то независимо от суммы можно провести через таможенный контроль, все задекларировав. Такая же процедура для денег, которые заходят к нам из Таджикистана и Узбекистана», — уточнил депутат Таабалды Тиллаев.

Журналисты Kloop, «Азаттыка» и OCCRP опубликовали расследование о выводе средств из Кыргызстана. В материале указывается, что «в основном курьеры обслуживают частных продавцов и оптовиков с многочисленных базаров Кыргызстана, которые покупают товары в Турции и Китае за наличные. Эта широко распространенная практика противоречит законам Кыргызстана. Лишая бюджет поступлений от таможенных сборов, она наносит прямой вред налогоплательщикам и к тому же не позволяет установить законность происхождения средств».