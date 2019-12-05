ГТС объяснила разницу данных по товарообороту между Китаем и Кыргызстаном

Причина разницы данных по товарообороту между Кыргызстаном и Китаем в методике подсчета. Об этом сообщил на заседании Жогорку Кенеша заместитель председателя Государственной таможенной службы Султан Мамасадыков.

По его словам, представители ГТС неоднократно встречались с китайскими коллегами по данному вопросу.

«Если мы считаем килограммы, они дают только общий расчет. Кроме того, Китай не учитывает транзит через Кыргызстан в третьи страны, такие как Таджикистан, Афганистан и другие. В КНР есть еще налог с продаж. Все это влияет на подсчеты», — заявил Султан Мамасадыков.

Жогорку Кенеш заслушивает информацию правительства о работе с борьбой по неучтенным, ввезенным контрабандным путем товарам из ЕАЭС и третьих стран.