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Власть

ГТС объяснила разницу данных по товарообороту между Китаем и Кыргызстаном

Причина разницы данных по товарообороту между Кыргызстаном и Китаем в методике подсчета. Об этом сообщил на заседании Жогорку Кенеша заместитель председателя Государственной таможенной службы Султан Мамасадыков.

По его словам, представители ГТС неоднократно встречались с китайскими коллегами по данному вопросу.

«Если мы считаем килограммы, они дают только общий расчет. Кроме того, Китай не учитывает транзит через Кыргызстан в третьи страны, такие как Таджикистан, Афганистан и другие. В КНР есть еще налог с продаж. Все это влияет на подсчеты», — заявил Султан Мамасадыков.

Жогорку Кенеш заслушивает информацию правительства о работе с борьбой по неучтенным, ввезенным контрабандным путем товарам из ЕАЭС и третьих стран.
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