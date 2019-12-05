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Власть

Надо что-то делать. Только за четыре месяца у 480 мигрантов выявлен ВИЧ

Среди мигрантов растет число ВИЧ-инфицированных. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Сагындык Келдибаев.

По его словам, врачи медицинских центров в России обеспокоены здоровьем мигрантов.

«Ко мне обратились наши соотечественники, работающие медиками в РФ. По их словам, растет число разных инфекционных болезней среди мигрантов. Такие же проблемы есть и у мигрантов из Таджикистана и Узбекистана», — отметил нардеп.

Только за последние четыре месяца у 480 мигрантов, обратившихся за получением медсправки, чтобы устроиться на работу, обнаружен ВИЧ.

Сагындык Келдибаев

Депутат предложил на примере соседних стран брать экспресс-анализ у кыргызстанцев прямо в аэропорту при возвращении домой.

Известно, что на финансирование мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией в республике в следующем году необходимо 12 миллионов сомов. Эту дополнительную потребность при формировании госбюджета-2020 чиновники не учли.
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