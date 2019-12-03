Заключение госкомиссии по Кой-Ташу парламент на этой неделе не рассмотрит

Заключение госкомиссии по расследованию событий в Кой-Таше 7-8 августа парламент на этой неделе не рассмотрит. Оно до сих пор не поступило в профильный комитет.

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Отметим, в Жогорку Кенеш оно было направлено 22 ноября. По словам главы комитета Натальи Никитенко, сегодня состоится заседание, однако в повестку дня комитета заключение не включено. Поскольку оно не поступило на ознакомление.

«Мы не будем ничего менять в нем или дополнять, у нас нет таких полномочий, но без нашего утверждения, нашего комитета заключение не может быть вынесено на палату. Это нарушение регламента», — сказала 24.kg Наталья Никитенко.

В аппарате спикера Дастанбека Джумабекова заверяют, что выводы госкомиссии в ближайшие день-два, вероятно, даже до конца сегодняшнего дня окажутся в комитете. На вопрос, включено ли в итоги особое мнение экс-судьи Конституционной палаты Клары Сооронкуловой, в аппарате ответили так: пакет поступивших из правительства документов изучен и будет представлен депутатам для дачи оценки.

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Ранее Клара Сооронкулова заявляла, что если ее мнение проигнорируют, то она распространит его в СМИ. «Я подписала заключение, но с оговоркой о том, что должна быть рассмотрена персональная ответственность глав силовых структур за провал спецоперации по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева», — подчеркнула Клара Сооронкулова.

После задержания бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева премьер-министр создал госкомиссию по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. В ее состав вошли вице-премьер-министр Жениш Разаков, депутаты парламента, представители кабмина, общественные деятели и эксперты.