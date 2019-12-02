ЧП на руднике «Кумтор». Премьер поручил усилить поисковые работы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить поисково-спасательные работы на руднике «Кумтор». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, глава правительства поручил мобилизовать все усилия для поисков пропавших сотрудников «Кумтора», увеличить при необходимости число задействованных в поисках и разобраться в причинах произошедшего.

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По предварительной информации, 1 декабря 2019 года в 5.43 произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. В это время в той зоне работали операторы горно-производственного отдела. После передачи информации от мастеров горного отдела о начале резкой подвижки отвала горному диспетчеру они немедленно дали сигнал всем работникам горно-производственного отдела об эвакуации из опасной зоны на безопасный участок.

«В связи с производственной необходимостью один из мастеров горного отдела О.Ишенбеков поднимался на служебном пикапе Ford и, вероятно, после получения сигнала о немедленной эвакуации забрал машиниста бульдозера Ж.Жунушова с собой для вывоза на безопасный участок. Однако в пункте сбора после пересчета всех эвакуируемых сотрудников горно-производственного отдела обнаружено, что отсутствуют машинист бульдозера Ж.Жунушов и мастер горного отдела О.Ишенбеков, которые на неоднократные вызовы по рации не отвечали», — рассказали в кабмине.

Доступ техники и людей в опасную зону был полностью прекращен. Сейчас оба работника числятся пропавшими. О происшествии проинформированы их близкие родственники и государственные органы.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, сейчас принимаются все необходимые меры для установления местонахождения пропавших. Спасатели совместно с членами аварийно-спасательной команды проводят поисково-спасательные работы. По факту происшествия начато расследование, причины подвижки отвала исследуются соответствующими специалистами.

В поисково-спасательных работах задействованы 26 спасателей МЧС, поисковые собаки, 12 членов аварийно-спасательной команды «Кумтор Голд Компани». Задействована вся необходимая техника для поисков.

«Работы по определению причин происшествия проводятся совместно с соответствующими госорганами. После происшествия производственный процесс на карьере временно приостановлен. Участок, где произошла резкая подвижка отвала, не угрожает основным производственным объектам рудника и расположен на безопасном расстоянии от центрального карьера, хвостохранилища и озера Петрова. Отвалы, являющиеся пустыми породами, не содержат никаких вредных веществ и не представляют угрозы для окружающей среды», — подчеркнули в правительстве.