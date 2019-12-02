12:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

ЧП на руднике «Кумтор». Премьер поручил усилить поисковые работы

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить поисково-спасательные работы на руднике «Кумтор». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, глава правительства поручил мобилизовать все усилия для поисков пропавших сотрудников «Кумтора», увеличить при необходимости число задействованных в поисках и разобраться в причинах произошедшего.

Читайте по теме
ЧП на «Кумторе». На поиски работников рудника привлекли спасателей МЧС

По предварительной информации, 1 декабря 2019 года в 5.43 произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. В это время в той зоне работали операторы горно-производственного отдела. После передачи информации от мастеров горного отдела о начале резкой подвижки отвала горному диспетчеру они немедленно дали сигнал всем работникам горно-производственного отдела об эвакуации из опасной зоны на безопасный участок.

«В связи с производственной необходимостью один из мастеров горного отдела О.Ишенбеков поднимался на служебном пикапе Ford и, вероятно, после получения сигнала о немедленной эвакуации забрал машиниста бульдозера Ж.Жунушова с собой для вывоза на безопасный участок. Однако в пункте сбора после пересчета всех эвакуируемых сотрудников горно-производственного отдела обнаружено, что отсутствуют машинист бульдозера Ж.Жунушов и мастер горного отдела О.Ишенбеков, которые на неоднократные вызовы по рации не отвечали», — рассказали в кабмине.

Доступ техники и людей в опасную зону был полностью прекращен. Сейчас оба работника числятся пропавшими. О происшествии проинформированы их близкие родственники и государственные органы.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, сейчас принимаются все необходимые меры для установления местонахождения пропавших. Спасатели совместно с членами аварийно-спасательной команды проводят поисково-спасательные работы. По факту происшествия начато расследование, причины подвижки отвала исследуются соответствующими специалистами.

В поисково-спасательных работах задействованы 26 спасателей МЧС, поисковые собаки, 12 членов аварийно-спасательной команды «Кумтор Голд Компани». Задействована вся необходимая техника для поисков.

«Работы по определению причин происшествия проводятся совместно с соответствующими госорганами. После происшествия производственный процесс на карьере временно приостановлен. Участок, где произошла резкая подвижка отвала, не угрожает основным производственным объектам рудника и расположен на безопасном расстоянии от центрального карьера, хвостохранилища и озера Петрова. Отвалы, являющиеся пустыми породами, не содержат никаких вредных веществ и не представляют угрозы для окружающей среды», — подчеркнули в правительстве.
Ссылка:
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
ЧП на руднике «Кумтор». Открытые горные работы временно приостановили
ЧП на «Кумторе». Поиски пропавших работников рудника продолжаются
На руднике «Кумтор» произошло ЧП. Два сотрудника пропали без вести
Премьер-министр Кыргызстана хочет получить от Centerra Gold дивиденды
Кумтор будет сдерживать рост экономики Кыргызстана до конца года
Более 14 тонн золота добыли на руднике «Кумтор» за девять месяцев 2019 года
В Кыргызстан приедет глава Centerra Gold. Будут обсуждать выплату дивидендов
Орозбек Дуйшеев: Если национализировать Кумтор, все развалится через год
Соглашение Кыргызстана и Centerra обеспечит более эффективную работу «Кумтора»
Аза Мигранян: От договора по «Кумтору» Кыргызстан получит четыре бонуса
Популярные новости
Саммит ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас
Декларационная кампания&nbsp;&mdash; 2018. У&nbsp;Эльвиры Сурабалдиевой нет ни&nbsp;жилья, ни&nbsp;машины Декларационная кампания — 2018. У Эльвиры Сурабалдиевой нет ни жилья, ни машины
За&nbsp;полгода из&nbsp;банков Кыргызстана перевели за&nbsp;рубеж $48,3 миллиарда За полгода из банков Кыргызстана перевели за рубеж $48,3 миллиарда
Покайтесь и&nbsp;идите. Еще один депутат предлагает премьеру уйти в&nbsp;отставку Покайтесь и идите. Еще один депутат предлагает премьеру уйти в отставку
Бизнес
MegaCom приглашает на&nbsp;яркую церемонию закрытия &laquo;Ош&nbsp;&mdash; культурная столица ТЮРКСОЙ&raquo; MegaCom приглашает на яркую церемонию закрытия «Ош — культурная столица ТЮРКСОЙ»
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
2 декабря, понедельник
11:55
Взятка Абдыкалыка Рустамова. Дело главы Гослесхоза передано в суд Взятка Абдыкалыка Рустамова. Дело главы Гослесхоза пере...
11:52
Скандал с феминале. Министр культуры назвал выставку провокационной
11:48
Большинство зданий в Кыргызстане недоступны для людей с инвалидностью
11:34
Скандал с феминале. Миру Джангарачеву сняли с поста директора музея ИЗО
11:31
Скандал с феминале. Минкультуры вынесло предупреждение директору музея ИЗО