На время секретной поездки в Афганистан у Дональда Трампа забрали телефон

Президент США Дональд Трамп во время секретной поездки в Афганистан остался без мобильного телефона. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на газету Politico.

В начале недели американский лидер отправился в свое поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Предполагалось, что там он с семьей отметит День благодарения, а в Вашингтон вернется только к понедельнику.

Однако в четверг президент США прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. Как пишет издание, Мар-а-Лаго Дональд Трамп тайно покинул вечером в среду — на военно-транспортном самолете он вылетел на авиабазу «Эндрюс» под Вашингтоном.

При этом президентский Air Force One продолжал стоять на стоянке в аэропорту Палм-Бич. На авиабазе «Эндрюс» Дональд Трамп пересел на другой самолет, идентичный оставшемуся во Флориде Air Force One, который также используется президентом в качестве борта номер один, и отправился на нем в Афганистан.

Издание отметило, что поездка проходила в условиях строгой секретности. В частности, мобильные телефоны и другие устройства, издающие сигнал, конфисковали у всех, кто летел вместе с президентом.

Чтобы долгое отсутствие сообщений от Дональда Трампа в Twitter не вызвало подозрений, твиты на странице главы Белого дома публиковали его помощники.

Журналистам, сопровождавшим президента в поездке, почти до прибытия в Афганистан не сообщали, куда они летят, а электронные часы в салоне самолета, на которых обычно указано время в пункте назначения, в этот раз отключили вплоть до посадки.

В ходе своего визита Дональд Трамп встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и выступил на авиабазе «Баграм» перед дислоцированными в стране американскими войсками, поздравив их с Днем благодарения. Во Флориду президент вернулся в пятницу утром.