15:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Президент Сооронбай Жээнбеков прилетел в Ташкент

Сооронбай Жээнбеков прилетел в Ташкент (Узбекистан) для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В повестку дня включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Сооронбай Жээнбеков проведет двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В составе делегации КР министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Ибрагим Жунусов, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр экономики Санжар Муканбетов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

Напомним, первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась 15 марта 2018 года в городе Нур-Султане (Казахстан).
Ссылка:
просмотров: 1603
Версия для печати
Материалы по теме
Президенты Кыргызстана и Узбекистана наметили совместные планы
Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за поддержку и саммит ОДКБ
Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон обсудили вопросы границ
Кыргызстан и Казахстан планируют довести товарооборот до $1 миллиарда
Визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Подписаны девять документов
Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан доволен результатами переговоров с Казахстаном
Сооронбай Жээнбеков: Переговоры с Казахстаном прошли в духе взаимопонимания
Началась встреча президентов Кыргызстана и Казахстана в узком формате
Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев посетили комплекс «Ата-Бейит»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
Популярные новости
В&nbsp;Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из&nbsp;ЕАЭС В Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из ЕАЭС
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова
Саммит ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас
Искендер Матраимов обрушился с&nbsp;гневной тирадой на&nbsp;журналистов Искендер Матраимов обрушился с гневной тирадой на журналистов
Бизнес
HR-эксперт Елена Машукова: &laquo;Бакай Банк&raquo; хочет именно интеграции, а&nbsp;не&nbsp;поглощения HR-эксперт Елена Машукова: «Бакай Банк» хочет именно интеграции, а не поглощения
Время собирать скидки! Black Friday от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Время собирать скидки! Black Friday от Мобильного оператора О!
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и&nbsp;сюрприз для Бишкека Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
29 ноября, пятница
15:06
Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросла Устойчивость экономик стран ЕАБР к внешним шокам выросл...
14:42
К 2025 году страны ЕАЭС должны прийти к общему рынку финансов и ценных бумаг
14:39
За пять лет в ЕАЭС самый высокий рост экономики в Кыргызстане и Армении
14:25
Райымбек Матраимов вызван на допрос в ГКНБ
13:51
События в Кой-Таше. Заключение госкомиссии в профильный комитет не поступило