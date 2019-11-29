Президент Сооронбай Жээнбеков прилетел в Ташкент

Сооронбай Жээнбеков прилетел в Ташкент (Узбекистан) для участия во второй консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В повестку дня включены вопросы расширения регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

Сооронбай Жээнбеков проведет двустороннюю встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

В составе делегации КР министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане Ибрагим Жунусов, вице-премьер-министр Жениш Разаков, министр экономики Санжар Муканбетов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

Напомним, первая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоялась 15 марта 2018 года в городе Нур-Султане (Казахстан).