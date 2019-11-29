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Власть

Декларационная кампания — 2018. У главы президентского аппарата две квартиры

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов. 

Руководитель аппарата президента страны Досалы Эсеналиев заработал за 2018 год 769 тысяч 671 сом. У него есть две квартиры площадью 48 и 122 квадратных метра и земли несельхозназначения.  У чиновника в собственности мебель, бытовая техника, крупный и мелкий рогатый скот и лошади на 700 тысяч сомов. 

Годовой доход родственников Досалы Эсеналиева за 2018 год составил 864 тысячи 436 сомов, а траты — 950 тысяч сомов.  Своего жилья у родни руководителя аппарата главы государства нет, есть машина. 
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