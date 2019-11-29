Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Руководитель аппарата президента страны Досалы Эсеналиев заработал за 2018 год 769 тысяч 671 сом. У него есть две квартиры площадью 48 и 122 квадратных метра и земли несельхозназначения. У чиновника в собственности мебель, бытовая техника, крупный и мелкий рогатый скот и лошади на 700 тысяч сомов.

Годовой доход родственников Досалы Эсеналиева за 2018 год составил 864 тысячи 436 сомов, а траты — 950 тысяч сомов. Своего жилья у родни руководителя аппарата главы государства нет, есть машина.