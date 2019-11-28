Сооронбай Жээнбеков встретится с Владимиром Путиным

В Бишкеке проходит саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Стало известно, что сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретится с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

В рамках заседания Совета ОДКБ президенты подписали 15 документов, среди которых план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, изменение в положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ, план коллективных действий стран ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы и другие.