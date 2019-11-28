В школах нет интернета. Что предпринимает правительство

Депутаты парламента обсуждают во втором чтении проект республиканского бюджета на 2020 год и прогноз на 2021-й.

По словам нардепа Айнуру Алтыбаевой, правительство заявляет о поддержке науки и культуры, однако на Национальную академию наук предусмотрено только 350 миллионов сомов. Цифру озвучила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова. Парламентарий заявила, что этого недостаточно. Этой суммы хватит только на выплату зарплат сотрудникам НАН, на научные разработки не остается ни сома.

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Другой нардеп Улан Примов поинтересовался, сколько школ в Кыргызстане подключено к интернету. По данным чиновников, только в 35 школах страны нет всемирной сети. Средств в бюджете на проведение интернета в эти учебные заведения, как выяснилось, нет. На 2020 год они тоже не заложены.

По проекту общие доходы республиканского бюджета с учетом грантов государственных инвестиций в 2020 году должны составить 163 миллиарда 710 миллионов сомов, расходы — 173 миллиарда 663 миллиона. Дефицит бюджета составит 9 миллиардов 953 миллиона сомов, или 1,5 процента ВВП.