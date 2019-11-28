Сооронбай Жээнбеков рассказал о повышении авторитета ОДКБ

В Бишкеке проходит саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности. Президенты Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Беларуси и России заседают в расширенном формате.

Сессию Совета коллективной безопасности открыл глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что члены ОДКБ провели открытый обмен мнениями по актуальным проблемам региональной и глобальной безопасности.

Читайте по теме Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас

«По всем вопросам повестки дня сессии ОДКБ достигнуто полное взаимопонимание. Мы обсудили основные итоги деятельности организации в межсессионный период и принятые меры по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности. Определены актуальные направления деятельности на 2020 год», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства подчеркнул, что в рамках председательства Кыргызстана велась активная работа по повышению международного авторитета ОДКБ. В частности, по его словам, завершено правовое оформление Центра кризисного реагирования организации.

«Сделаны конкретные шаги по реализации поставленных целей в сфере военного, военно-экономического и военно-технического сотрудничества. Проведен ряд крупных учений — «Эшелон» и «Взаимодействие» в России, «Нерушимое братство» в Таджикистане. Достигнута слаженность действий вооруженных сил государств — членов ОДКБ и повышена их боевая готовность», — сказал Сооронбай Жээнбеков.