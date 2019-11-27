Касым-Жомарт Токаев: Мы стремимся развивать новые направления работы с КР

«Мы стремимся находить и развивать новые направления совместной работы, что соответствует духу и характеру казахстанско-кыргызстанских отношений», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с Сооронбаем Жээнбековым.

Он напомнил, что сегодня состоится заседание Высшего межгосударственного совета. В последний раз оно прошло в 2014 году в Нур-Султане.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что, несмотря на определенную паузу в работе, совет остается высшим органом сотрудничества, способствующим принятию важных политических решений по всему спектру двусторонних отношений.

Последние пять лет были непростыми: торговые войны, санкционные противостояния, в целом ухудшение международной конъюнктуры рынка. Несмотря на эти трудности, мы стремимся поддерживать высокий уровень сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев

«Кыргызстан является добрым соседом, братским государством и союзником для Казахстана. У нас общее видение, схожие взгляды на развитие ситуации по многим актуальным вопросам международной повестки дня», — отметил президент Казахстана.

«Между нашими странами сформирована солидная договорно-правовая база, насчитывающая порядка 180 договоров и соглашений. Действуют и другие важные институты, где мы конструктивно обсуждаем и находим решения по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Такой всесторонней институционализации двусторонних отношений у Казахстана нет ни с одним государством», — заключил Касым-Жомарт Токаев.