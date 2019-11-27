Касым-Жомарт Токаев приехал в Бишкек с приветом от Нурсултана Назарбаева

Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в узком составе передал Сооронбаю Жээнбекову «теплый привет с наилучшими пожеланиями» от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом глава РК заявил сегодня на заседании в расширенном составе.

По его словам, именно Нурсултан Назарбаев внес неоценимый вклад в развитие отношений между странами. При этом в Казахстане высоко ценят и личный вклад в продвижение и развитие казахско-кыргызского взаимодействия и сотрудничества.

«Вы и Нурсултан Назарбаев в 2017 году проявили политическую волю и завершили важный для двух стран этап закрепления правового статуса государственной границы. Это стало явной демонстрацией всему мировому сообществу приверженности наших государств духу добрососедства. Со своей стороны хочу заверить в неизменности курса Казахстана на комплексное углубление нашего стратегического партнерства», — заключил Касым-Жомарт Токаев.