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Власть

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев  прибыл в Кыргызстан с государственным визитом. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

В международном аэропорту «Манас» президента Казахстана встретил глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На флагштоках аэропорта вывесили государственные флаги двух республик. Гостя приветствовал почетный караул.

В рамках государственного визита Касым-Жомарт Токаев проведет встречу с Сооронбаем Жээнбековым. Кроме того, состоится очередное заседание Высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана. По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.

«В рамках государственного визита Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев посетят историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» и Дом-музей Чынгыза Айтматова. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится 28 ноября», — говорится в сообщении.
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