Депутаты критикуют правительство. Чиновники опять не могут на вопросы ответить

В парламенте критикуют правительство. Чиновники не могут ответить на вопросы депутатов, в частности, по судебным разбирательствам с турецкой стороной. Жогорку Кенеш рассматривает во втором чтении ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Турцией о взаимном поощрении и защите инвестиций, подписанного 9 апреля 2018 года в Анкаре.

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Нардеп Улугбек Ормонов поинтересовался, почему у представителей Министерства экономики нет данных, что дальше будет с гостиницей «Ак-Кеме», как продвигаются другие судебные тяжбы, и спросил, о какой защите инвестиций может идти речь, если половина проектов заморожена и разбирательства продолжаются в судах. А Исхак Пирматов посоветовал приглашенным чиновникам не говорить, что «они не знают и предоставят информацию позже», напомнив — Турция уже поддержала документ в трех чтениях.

«Стыдно должно быть», — добавил спикер парламента Дастан Джумабеков.

Отметим, что соглашение содержит нормы, запрещающие национализацию и экспроприацию инвестиций, за исключением принятия таких мер в общественных интересах с обязательством справедливой и реальной компенсации. Кроме того, оно определяет процедуру разрешения споров сторон с инвесторами. Соглашение действует в течение десятилетнего периода с момента вступления в силу.