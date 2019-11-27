03:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутаты критикуют правительство. Чиновники опять не могут на вопросы ответить

В парламенте критикуют правительство. Чиновники не могут ответить на вопросы депутатов, в частности, по судебным разбирательствам с турецкой стороной. Жогорку Кенеш рассматривает во втором чтении ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Турцией о взаимном поощрении и защите инвестиций, подписанного 9 апреля 2018 года в Анкаре.

Читайте по теме
Цифра дня. $120,7 миллиона чистых инвестиций поступило в Кыргызстан за полгода

Нардеп Улугбек Ормонов поинтересовался, почему у представителей Министерства экономики нет данных, что дальше будет с гостиницей «Ак-Кеме», как продвигаются другие судебные тяжбы, и спросил, о какой защите инвестиций может идти речь, если половина проектов заморожена и разбирательства продолжаются в судах. А Исхак Пирматов посоветовал приглашенным чиновникам не говорить, что «они не знают и предоставят информацию позже», напомнив — Турция уже поддержала документ в трех чтениях.

«Стыдно должно быть», — добавил спикер парламента Дастан Джумабеков.

Отметим, что соглашение содержит нормы, запрещающие национализацию и экспроприацию инвестиций, за исключением принятия таких мер в общественных интересах с обязательством справедливой и реальной компенсации. Кроме того, оно определяет процедуру разрешения споров сторон с инвесторами. Соглашение действует в течение десятилетнего периода с момента вступления в силу.
Ссылка:
просмотров: 2039
Версия для печати
Материалы по теме
Президент поручил широко использовать новые инструменты привлечения инвестиций
В Бишкеке проходит инвестиционный форум BIF-2019
Мухаммедкалый Абылгазиев: Туризм станет одной из ключевых отраслей экономики КР
О мерах по созданию лучших условий для инвесторов рассказал Сооронбай Жээнбеков
Девять причин инвестировать в Бишкек. В мэрии назвали приоритетные направления
В парламенте обеспокоились вывозом капитала из Кыргызстана
Как привлечь прямые инвестиции? В Жогорку Кенеше предложили варианты
Цифра дня. $43,5 миллиона инвестиций поступило в Бишкек
Агентство по защите инвестиций передают МИД Кыргызстана
Мухаммедкалый Абылгазиев: Бардака в реализации соглашений быть не должно
Популярные новости
В&nbsp;Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из&nbsp;ЕАЭС В Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из ЕАЭС
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова
Искендер Матраимов обрушился с&nbsp;гневной тирадой на&nbsp;журналистов Искендер Матраимов обрушился с гневной тирадой на журналистов
Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;позволил Атамбаеву превратить себя в&nbsp;свадебного генерала Сооронбай Жээнбеков не позволил Атамбаеву превратить себя в свадебного генерала
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин