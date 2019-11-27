Доход родственников Осмонбека Артыкбаева в 2018 году составил более 28 миллионов

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, напомним, находится в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции. Он один из основных фигурантов уголовного дела о модернизации Бишкекской ТЭЦ. Однако заработная плата нардепу начисляется. За 2018 год он заработал 292 тысячи 91 сом. Своего жилья и машины у бывшего главы Минэнерго нет. Есть уставная доля размером 100 процентов в частном фонде.

Годовой доход родственников Осмонбека Артыкбаева составил 28 миллионов 784 тысячи сомов. Наличие квартиры или дома не указано, есть капитальные застройки и приусадебное хозяйство. Кроме того, близкие родственники парламентария имеют в своем распоряжении ювелирные изделия на сумму 420 тысяч сомов, машину «Лексус 460» и 100 процентов активов в ОсОО «Ак Илбирс лимитед».