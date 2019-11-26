Наталья Никитенко о коррупции: Можно переломить хребет при политической воле

«Коррупции можно переломить хребет при наличии политической воли, видения у правительства и надлежащей команды», — заявила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко, комментируя вопрос борьбы с коррупцией и контрабандой.

По ее словам, отчет правительства и ответы чиновников на совместном заседании двух парламентских комитетов говорят о безысходности и отсутствии системного подхода в борьбе с коррупцией. Депутат уверена, что те планы, которые озвучил в докладе вице-премьер-министр Жениш Разаков, звучат как футуристические планы на будущее.

Читайте по теме Митинг против коррупции. Бишкекчане потребовали от властей решительных действий

«Мы более 25 лет живем как независимое государство, несколько лет в составе ЕАЭС. Но мы не только не продвинулись в вопросе, мы в нем погрязли. Нерешаемые вопросы по коррупции достигли предела. Люди вышли на митинг и требуют принять меры. Если правительство надеется, что на поставленные вчера на митинге вопросы можно не реагировать, это не получится. Предстоит четко дать ответы и призвать виновных к ответственности. Это может сделать парламент», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Парламентарий уверена, что должны оценить деятельность руководителей тех ведомств, которые затягивают расследование по выводу средств из Кыргызстана. Есть вопросы к главам ГСБЭП и правоохранительных органов.

Нужно разобраться в ситуации, поставить точку. Не поставит парламент, поставит общество. Наталья Никитенко

«Я считаю, что работе правительства по предотвращению контрабанды и пресечению ввоза неучтенных товаров должна быть поставлена неудовлетворительная оценка. На сегодня 45 и более процентов нашей экономики в тени. Мы все прекрасно знаем, как так тень существует и почему. Почему так медленно идут реформы по внедрению систем фискализации налоговых процедур и прозрачности Таможенной службы? Система сопротивляется, она не заинтересована в этом. Сколько лет мы пытались внедрить проект «Безопасный город». Было то же самое. Но оказалось, что сделать это возможно», — заключила депутат.