Наталья Никитенко о коррупции: Можно переломить хребет при политической воле

«Коррупции можно переломить хребет при наличии политической воли, видения у правительства и надлежащей команды», — заявила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко, комментируя вопрос борьбы с коррупцией и контрабандой.
По ее словам, отчет правительства и ответы чиновников на совместном заседании двух парламентских комитетов говорят о безысходности и отсутствии системного подхода в борьбе с коррупцией. Депутат уверена, что те планы, которые озвучил в докладе вице-премьер-министр Жениш Разаков, звучат как футуристические планы на будущее.
«Мы более 25 лет живем как независимое государство, несколько лет в составе ЕАЭС. Но мы не только не продвинулись в вопросе, мы в нем погрязли. Нерешаемые вопросы по коррупции достигли предела. Люди вышли на митинг и требуют принять меры. Если правительство надеется, что на поставленные вчера на митинге вопросы можно не реагировать, это не получится. Предстоит четко дать ответы и призвать виновных к ответственности. Это может сделать парламент», — подчеркнула Наталья Никитенко.
Парламентарий уверена, что должны оценить деятельность руководителей тех ведомств, которые затягивают расследование по выводу средств из Кыргызстана. Есть вопросы к главам ГСБЭП и правоохранительных органов.
Нужно разобраться в ситуации, поставить точку. Не поставит парламент, поставит общество.Наталья Никитенко
«Я считаю, что работе правительства по предотвращению контрабанды и пресечению ввоза неучтенных товаров должна быть поставлена неудовлетворительная оценка. На сегодня 45 и более процентов нашей экономики в тени. Мы все прекрасно знаем, как так тень существует и почему. Почему так медленно идут реформы по внедрению систем фискализации налоговых процедур и прозрачности Таможенной службы? Система сопротивляется, она не заинтересована в этом. Сколько лет мы пытались внедрить проект «Безопасный город». Было то же самое. Но оказалось, что сделать это возможно», — заключила депутат.