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Власть

В Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из ЕАЭС

«Если Евразийский экономический союз не приносит пользу стране, то нужно выходить из такого союза», — заявил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике депутат Кенжебек Бокоев.

По его словам, перед вступлением в ЕАЭС давались одни обещания, а сейчас они не выполняются. Например, обещали беспрепятственное перемещение товаров в странах союза, но ГСМ из Казахстана невозможно завезти.

«Нам говорили, что будет беспрепятственный оборот денежных средств между странами. Но и этого нет, а есть ограничения. После вступления в ЕАЭС Кыргызстан проиграл по всем фронтам, а особенно в сельском хозяйстве. Почему из России и Казахстана в Кыргызстан завозятся животные в живом виде, а из Кыргызстана вывезти нельзя?» — задался вопросами Кенжебек Бокоев.
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