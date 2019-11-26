Декларационная кампания — 2018. У экс-главы Чуйской области дом отдыха и дача

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Отчитался и экс-глава Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов. Он запомнился своим беспардонным поведением по отношению к журналистам. 5 июня во время событий в селе Орок теперь уже бывший чиновник отказался отвечать на вопросы корреспондентки, заявив, что «ему не нравится ее лицо». Из-за поднятой в соцсетях и СМИ волны возмущения Абдраимова отправили в отставку.

Но декларацию он сдал в срок. Согласно отчету, за 2018 год Абдраимов заработал 2 миллиона 275 тысяч сомов. У него есть ЗАО «Кайнар» с уставной долей 95,49 процента. Лошади на сумму 17 миллионов 250 тысяч сомов. Незавершенные строительные объекты, капстроения неуказанного типа, земли сельхозназначения, приусадебное хозяйство и два дома — дача площадью 800 квадратных метров и дом отдыха — 126 квадратов.

У родни Туйгунаалы Абдраимова, если верить декларации, нет ничего: ни денег, ни имущества.