Президент: Когда чиновник подозревается в коррупции, родня спешит оправдать

«Когда какой-нибудь чиновник подозревается в коррупции, родственники спешат его оправдать. Такое у нас есть», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью агентству «Кабар».

По словам главы государства, все поставленные цели в борьбе с коррупцией будут достигнуты. Он признал, что борьба с коррупцией — одна из непростых задач. Но работа в этом направлении идет постоянно.

«Все поддерживают борьбу с коррупцией, но на деле все обстоит немного по-другому. Наше население достигает 6,5 миллиона человек. Когда расспрашиваешь, выясняется, что все кому-то брат, сват и родственник. Когда какой-нибудь чиновник подозревается в коррупции, его родственники спешат его оправдать. Но в последнее время такое явление тоже понемногу уходит в прошлое», — сказал он.

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Глава государства отметил большую поддержку со стороны народа в беспощадной борьбе с коррупцией. Самым главным в процессе Сооронбай Жээнбеков видит чистку госорганов, которые призваны бороться с коррупцией.

«Это — судебная система, прокуратура, милиция, Финполиция, Счетная палата и другие. Для получения результата в борьбе с коррупцией нужно избавить эти ведомства от «нечистых сотрудников», — подчеркнул президент.

Главным инструментом в борьбе с коррупцией Сооронбай Жээнбеков считает цифровизацию. Она повысит эффективность госорганов, уменьшит человеческий фактор, сократит коррупцию в Налоговой и Таможенной службах, других ведомствах. Не забыл президент упомянуть и реформу судебной системы. Он пообещал, что результаты народ увидит через пару лет.