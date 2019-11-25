В Бишкеке 28 ноября пройдет саммит ОДКБ

28 ноября в Бишкеке пройдет саммит ОДКБ. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков.

По его словам, на заседание ОДБК приедут президенты Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и премьер-министр Армении. Лидеры стран рассмотрят 21 вопрос.

«В ходе сессии подпишут заявление о международном сотрудничестве в борьбе с региональными и глобальными вызовами по инициативе Кыргызстана. В рамках сессии состоятся советы министров иностранных дел и министров обороны, заседание комитета Советов безопасности стран ОДКБ», — сообщил Данияр Сыдыков.



27-28 ноября в Бишкеке ограничат дорожное движение. «Просим горожан относиться с пониманием», —обратился к жителям Бишкека Данияр Сыдыков.