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Власть

Отличник образования Тазабек Икрамов заработал за 2018 год 670 тысяч 45 сомов

Депутат парламента и отличник образования Тазабек Икрамов, известный своими неоднозначными инициативами, заработал за 2018 год 670 тысяч 45 сомов. Отметим, что Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Согласно отчету, у Тазабека Икрамова имеются дом, земля сельхозназначения, крупный рогатый скот и лошади на 1,3 миллиона сомов. Машины нардеп в декларации не указал.

Годовой доход родственников Икрамова составил 100 тысяч сомов. У них имеются дом площадью 57 квадратных метров, застройки неуказанного типа и приусадебное хозяйство.

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