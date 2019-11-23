Отличник образования Тазабек Икрамов заработал за 2018 год 670 тысяч 45 сомов

Депутат парламента и отличник образования Тазабек Икрамов, известный своими неоднозначными инициативами, заработал за 2018 год 670 тысяч 45 сомов. Отметим, что Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Согласно отчету, у Тазабека Икрамова имеются дом, земля сельхозназначения, крупный рогатый скот и лошади на 1,3 миллиона сомов. Машины нардеп в декларации не указал.

Годовой доход родственников Икрамова составил 100 тысяч сомов. У них имеются дом площадью 57 квадратных метров, застройки неуказанного типа и приусадебное хозяйство.