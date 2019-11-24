202 тысячи километров над землей. Куда летал Сооронбай Жээнбеков

Сегодня исполняется два года с того момента, как Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Кыргызстана. За два года зарубежных поездок он налетал 202 тысячи 672 километра .

Куда летал президент

За два года Сооронбай Жээнбеков совершил 34 зарубежных визита и посетил 26 городов. В некоторых из них он бывал по нескольку раз за год. Чаще всего президент летал в Москву и Нур-Султан. Там он побывал по пять раз в связи с саммитами глав государств ЕАЭС, СНГ, ШОС или ОДКБ.

В Душанбе президент побывал три раза, дважды летал в Ашхабад, Пекин и Анкару. Интересно, что в столицах дружественных Кыргызстану Беларуси и Узбекистане Сооронбай Жээнбеков был по одному разу, причем в 2017 году.

Самой протяженной была поездка президента в Нью-Йорк (США). Тогда он налетал 20 тысяч 388 километров .

Еще одним длинным путешествием стала поездка в Турцию и Европу в апреле 2018 года (14 тысяч 291,7 километра ) и в Германию в апреле 2019-го (12 тысяч 218,2 километра ).

Длительными были командировки в Швейцарию и Москву в ноябре и в июле 2019 года (12тысяч 864,3 километра ), Японию в октябре 2019-го (11 тысяч 50 километров ), Стамбул в октябре 2018 года (10 тысяч 456,2 километра ) и Анкару в июле в 2018-го (9 тысяч 734,2 километра ).

Как сгладить конфликт

Самый первый визит Сооронбай Жээнбеков совершил в Россию в конце ноября 2017 года. Произошло это по инициативе Москвы всего через пять дней после инаугурации главы государства.

Изначально планировалась поездка в Минск на саммит ОДКБ, но за сутки до визита планы изменились, и Сооронбай Жээнбеков полетел в Москву.

«Иначе быть не могло. Россия остается для нас основным стратегическим партнером и союзником. К нашей делегации отнеслись очень тепло. Все вопросы, которые мы обсуждали, будут решены», — заявил тогда журналистам Сооронбай Жээнбеков.

Фото Султана Досалиева. С главами государств Белоруссии, России, Казахстана во время юбилейной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ноябрь 2017 года, г. Минск)

После переговоров в Москве президент отправился в столицу Беларуси. Главной целью был отнюдь не саммит ОДКБ. Главе государства предстояло встретиться с президентом Казахстана и обсудить ситуацию на границе. Переговоры состоялись и все вздохнули спокойно.

После полуторамесячной блокады граница заработала в нормальном режиме. О Кыргызстане и Казахстане вновь заговорили как о братских странах.

А вот первый официальный и пока единственный визит Сооронбай Жээнбеков совершил в Узбекистан. Именно в 2017 году отношения с этим государством потеплели. Новый президент своим визитом показал, что намерен и дальше развивать сотрудничество.

Фото Султана Досалиева. С президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым во время первого официального визита (декабрь 2017 года, г. Ташкент)

Правда, с тех пор Сооронбай Жээнбеков в Ташкенте не был. Но глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев приезжал в Бишкек с официальным визитом. Кроме того, президенты двух стран регулярно встречаются на различных мероприятиях, созваниваются и обсуждают насущные проблемы.

Курс на Европу

Первый визит в дальнее зарубежье состоялся в апреле 2018 года. Тогда Сооронбай Жээнбеков совершил официальный визит в Турцию. Он встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписал ряд соглашений.

Одним из самых важных документов стал договор с Турцией о социальном обеспечении.

По договору если гражданин Кыргызстана какое-то время работал в Турции, то по достижении пенсионного возраста он сможет получить пенсию. Турция переведет ее в Кыргызстан. Кроме того, человек может претендовать на пенсию в Кыргызстане в соответствии со своим стажем.

Фото Султана Досалиева. Во время визита в Турцию (апрель 2018 года, г. Анкара)

В Европе Сооронбай Жээнбеков встречался с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таянии, председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

В институтах Евросоюза главу КР принимали радушно. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер даже назвал Кыргызстан великой страной и признался, что мечтает увидеть ее собственными глазами.

Результатом хороших отношений стало парафирование (предварительное подписание) нового соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Оно состоялось во время визита в Бишкек главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Соглашение расширяет возможности для доступа кыргызских товаров на европейский рынок. Кроме того, возможно упрощение визового режима.

Фото Султана Досалиева. С главой европейской дипломатии Федерикой Могерини (апрель 2018 года, г. Брюссель)

Кроме Бельгии, за два года президентства Сооронбай Жээнбеков успел также посетить с визитами Германию и Швейцарию. Одним из недавних длительных визитов стала командировка главы государства в Японию. Там Сооронбай Жээнбеков участвовал в интронизации нового императора Японии Нарухито. Кроме того, он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ и посетил несколько крупных компаний.