202 тысячи километров над землей. Куда летал Сооронбай Жээнбеков

Сегодня исполняется два года с того момента, как Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Кыргызстана. За два года зарубежных поездок он налетал 202 тысячи
Куда летал президент
За два года Сооронбай Жээнбеков совершил 34 зарубежных визита и посетил 26 городов. В некоторых из них он бывал по нескольку раз за год. Чаще всего президент летал в Москву и Нур-Султан. Там он побывал по пять раз в связи с саммитами глав государств ЕАЭС, СНГ, ШОС или ОДКБ.
В Душанбе президент побывал три раза, дважды летал в Ашхабад, Пекин и Анкару. Интересно, что в столицах дружественных Кыргызстану Беларуси и Узбекистане Сооронбай Жээнбеков был по одному разу, причем в 2017 году.
Самой протяженной была поездка президента в Нью-Йорк (США). Тогда он налетал 20 тысяч
Еще одним длинным путешествием стала поездка в Турцию и Европу в апреле 2018 года (14 тысяч
Длительными были командировки в Швейцарию и Москву в ноябре и в июле 2019 года (12тысяч
Как сгладить конфликт
Самый первый визит Сооронбай Жээнбеков совершил в Россию в конце ноября 2017 года. Произошло это по инициативе Москвы всего через пять дней после инаугурации главы государства.
Изначально планировалась поездка в Минск на саммит ОДКБ, но за сутки до визита планы изменились, и Сооронбай Жээнбеков полетел в Москву.
«Иначе быть не могло. Россия остается для нас основным стратегическим партнером и союзником. К нашей делегации отнеслись очень тепло. Все вопросы, которые мы обсуждали, будут решены», — заявил тогда журналистам Сооронбай Жээнбеков.
После переговоров в Москве президент отправился в столицу Беларуси. Главной целью был отнюдь не саммит ОДКБ. Главе государства предстояло встретиться с президентом Казахстана и обсудить ситуацию на границе. Переговоры состоялись и все вздохнули спокойно.
После полуторамесячной блокады граница заработала в нормальном режиме. О Кыргызстане и Казахстане вновь заговорили как о братских странах.
А вот первый официальный и пока единственный визит Сооронбай Жээнбеков совершил в Узбекистан. Именно в 2017 году отношения с этим государством потеплели. Новый президент своим визитом показал, что намерен и дальше развивать сотрудничество.
Правда, с тех пор Сооронбай Жээнбеков в Ташкенте не был. Но глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев приезжал в Бишкек с официальным визитом. Кроме того, президенты двух стран регулярно встречаются на различных мероприятиях, созваниваются и обсуждают насущные проблемы.
Курс на Европу
Первый визит в дальнее зарубежье состоялся в апреле 2018 года. Тогда Сооронбай Жээнбеков совершил официальный визит в Турцию. Он встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом и подписал ряд соглашений.
Одним из самых важных документов стал договор с Турцией о социальном обеспечении.
По договору если гражданин Кыргызстана какое-то время работал в Турции, то по достижении пенсионного возраста он сможет получить пенсию. Турция переведет ее в Кыргызстан. Кроме того, человек может претендовать на пенсию в Кыргызстане в соответствии со своим стажем.
В Европе Сооронбай Жээнбеков встречался с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таянии, председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
В институтах Евросоюза главу КР принимали радушно. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер даже назвал Кыргызстан великой страной и признался, что мечтает увидеть ее собственными глазами.
Результатом хороших отношений стало парафирование (предварительное подписание) нового соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом. Оно состоялось во время визита в Бишкек главы европейской дипломатии Федерики Могерини. Соглашение расширяет возможности для доступа кыргызских товаров на европейский рынок. Кроме того, возможно упрощение визового режима.
Кроме Бельгии, за два года президентства Сооронбай Жээнбеков успел также посетить с визитами Германию и Швейцарию. Одним из недавних длительных визитов стала командировка главы государства в Японию. Там Сооронбай Жээнбеков участвовал в интронизации нового императора Японии Нарухито. Кроме того, он встретился с премьер-министром страны Синдзо Абэ и посетил несколько крупных компаний.