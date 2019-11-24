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Власть

Два года Сооронбая Жээнбекова. Как президент ездил по регионам

24 ноября 2017 года Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызстана. Работу в качестве главы государства он начал с поездок по регионам страны.

Самой часто посещаемой стала Чуйская область. Туда президент выезжал восемь раз. Сооронбай Жээнбеков побывал в шести из восьми районов области.

Реже всего он ездил в Таласскую и Нарынскую области.


Маршрут поездок главы государства примерно одинаков. Сооронбай Жээнбеков обязательно встречается с жителями и посещает открытие различных социальных объектов.

1
Нарынская область

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Во время первой поездки Сооронбая Жээнбекова в Нарынскую область
— Январь 2018 года. Первая рабочая поездка Сооронбая Жээнбекова в статусе главы государства. Посетил Джумгальский и Кочкорский районы, где встретился с местными жителями.

— Октябрь 2018 года. Вручил ключи от квартир в новых домах сотрудникам ГКНБ и МЧС. На встрече с жителями Нарынского района призвал бизнесменов — выходцев области — внести вклад в развитие малой родины.

— Август 2019 года. Президент посетил Ак-Талинский район. Встретился с жителями и посетил строительство ряда социальных объектов.

2
Баткенская область

 

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков во время поездки в Баткенскую область в феврале 2019 года

— Февраль 2018 года. Первая поездка в приграничную область. Глава государства встретился с жителями Лейлекского района, открыл многоквартирный дом для пограничников и посетил биофабрику в Баткене.

— Февраль 2019 года. Во время поездки в Кадамджайский район встретился с жителями, открыл погранзаставу, посетил производственный комплекс и посмотрел реконструкцию дороги Ош — Баткен — Исфана.

— 5 июля 2019 года. Встретился с жителями Баткенского района и Баткена, посетил социальные и производственные объекты.

— 26 июля 2019 года. Встретился с жителями сел Баткенской области в селе Ак-Сай по пути в Исфару (Таджикистан).

— 26 октября 2019 года. Сооронбай Жээнбеков в Кадамджайском районе Баткенской области принял участие в мероприятиях по случаю 130-летия государственного и общественного деятеля Абдыкадыра Орозбекова.

3
Иссык-Кульская область

 

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Встреча Сооронбая Жээнбекова и Эмомали Рахмона в июле 2019 года

— Май 2018 года. Встретился с жителями, дал старт проекту «Реконструкция ирригационной системы Кыргызстана», посетил ирригационные объекты и дорогу Балыкчи — Тамчи — Корумду.

— Август 2018 года. Президент участвовал в форуме соотечественников «Мекендештер» в Чолпон-Ате.

— Сентябрь 2018 года. Посетил III Всемирные игры кочевников и принял участие в саммите глав тюркоязычных государств.

— Май 2019 года. Глава государства посетил фермерское хозяйство, медицинские объекты и спорткомплекс, встретился с жителями Балыкчи и озвучил позицию по проекту разработки урана в области.

События в Кызыл-Омполе политизировали. Мы знаем, кто за этим стоит.

Сооронбай Жээнбеков 

— 27 июля 2019 года. Встреча президента с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном по приграничным вопросам.

— Сентябрь 2019 года. Глава государства встретился с жителями Джети-Огузского района, ознакомился с проектами по обеспечению чистой и поливной водой, посетил ярмарку сельскохозяйственной продукции.

4
Чуйская область 

 

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Во время поездки в Токма в ноябре 2018 года

— Февраль 2018 года. Проинспектировал реконструированный контрольно-пропускной пункт «Чалдыбар-автодорожный» на кыргызско-казахской границе.

— Июль 2018 года. Посетил Жайылский и Московский районы. Открыл соцобъекты, осмотрел логистический центр и промышленные предприятия.

— Ноябрь 2018 года. Съездил в Токмак, где посетил два промышленных предприятия и муниципальную компанию «Токмок Жылуулук».

— Январь 2019 года. В Сокулукском районе посетил логистический центр, предприятие по производству обуви и Центр реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Апрель 2019 года. Посетил школу в селе Орок Сокулукского района.

Сооронбай Жээнбеков пообещал, что средства от борьбы с коррупцией направят на строительство новых школ или дополнительных корпусов.

 — Июнь 2019 года. В Суусамырской долине участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 130-летию Каба уулу Кожомкула.

— Июль 2019 года. В Панфиловском районе встретился с местными жителями, ознакомился с проектами в социальной сфере, участвовал в запуске проекта по обеспечению чистой водой и посетил рыбное хозяйство.

— Сентябрь 2019 года. В Кеминском районе посетил предприятие и встретился с жителями.

5
Таласская область 

 

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Поездка президента в Таласскую область в октябре 2018 года

— Июль 2018 года. Посетил национальный комплекс «Манас-Ордо», строительство детсада, реконструкцию автодороги Тараз — Талас — Суусамыр, яблоневый сад. Побывал в родовом селе Шекер писателя Чингиза Айтматова.

— Октябрь 2018 года. Посетил Таласский, Бакай-Атинский, Кара-Бууринский и Манасский районы. Открыл завод, школу, посмотрел сельхозкооперативы и пункт пропуска «Чон-Капка-автодорожный».

— Октябрь 2019 года. Президент приехал на I Национальные игры кочевников.

6
Ошская область

 

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Во время поездки в Ош в ноябре 2018 года

— Август 2018 года. Глава государства посетил промышленные предприятия и открыл новое здание факультета искусств Ошского госуниверситета.

— Ноябрь 2018 года. Сооронбай Жээнбеков участвовал в мероприятии «Ош в судьбе Айтматова» и национальных конноспортивных играх, посвященных 90-летию Чингиза Айтматова. Посетил ряд социальных и промышленных объектов.

— Апрель 2019 года. Открыл форум «Ош — культурный центр Тюркского мира» и участвовал в первом телекоммуникационном форуме «Цифровой Кыргызстан: развитие регионов». Именно на нем чиновники уснули во время выступления президента.

— Июль 2019 года. Посетил социальные объекты, отдаленные села и принял участие в заключительном этапе тактических учений «Сары-Таш — 2019».

7
Джалал-Абадская область

 

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков на Токтогульской ГЭС в октябре 2019 года

— Август 2018 года. Сооронбай Жээнбеков открыл новую погранзаставу, ознакомился с проектом строительства участка дороги Маданият — Джалал-Абад и встретился с жителями.

— Февраль 2019 года. В Сузакском районе осмотрел соцобъекты и швейную фабрику.

Во время поездки глава государства поручил асфальтировать по 3 километра дорог в районных центрах каждый год за счет бюджета.

 — Март 2019 года. В Аксыйском районе участвовал в митинге-реквиеме, посвященном памяти погибших в событиях 17 марта 2002-го, и сажал деревья возле музея памяти тех событий.

— Октябрь 2019 года. Встретился с жителями Токтогульского района, посетил Токтогульскую ГЭС, швейный цех, выставку меда и узнал, как реализуют водные проекты.

Две недели отдыха

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков во время отпуска на Иссык-Куле в июле 2018 года

За два года работы Сооронбай Жээнбеков дважды был в отпуске. Оба раза отдых был краткосрочным — всего неделю.

 30 июля 2018 года. Первый президентский отпуск главы государства. Отдыхал на Иссык-Куле.

 5 августа 2019 года. Сооронбай Жээнбеков ушел в краткосрочный отпуск. Он также отдыхал на Иссык-Куле.

Правда, через два дня главе государства пришлось срочно вернуться в Бишкек из-за событий в Кой-Таше. Уже 8 августа он провел заседание Совета безопасности, а 9 августа вернулся на Иссык-Куль, где встретил премьер-министров стран ЕАЭС.
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