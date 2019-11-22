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Власть

Скандал с контрабандными схемами. Политическая воля нужна для ее ликвидации

Депутат парламента Исхак Масалиев прокомментировал 24.kg громкое расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Напомним, что убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райымбека Матраимова.

По словам нардепа, схема вывода финансов из республики через таможню работает давно. Практически с начала создания в стране крупных рынков — «Дордой», «Кара-Суу», «Мадина». И будет дальше благополучно работать, если не принять меры и не искоренить ее. А ликвидировать этот спрут можно, по мнению Исхака Масалиева, только если минимизировать человеческий фактор, то есть перевести всю систему учета в электронный формат.

«Но пока об этом только и разговоры. А деньги между тем утекают. Был бы не Райым, так нашелся бы другой. Дело не в конкретных персоналиях, а в том, что никто, ни один президент так и не может решиться покончить с этим порочным кругом и начать реальную борьбу с контрабандой на перегонах», — считает он.

Если мы сейчас отправим в отставку правительство, силовиков, половину чиновников пересажаем, контрабанда не прекратится. Систему надо менять, а для этого нужна политическая воля.

Исхак Масалиев

Он добавил, что если и привлекать к ответственности, то тех, кто возлавлял силовые структуры, ГСБЭП, ГТС пять лет назад.

«Речь-то идет о событиях пятилетней давности или семилетней. Поэтому необходимо соответствующим органам провести проверку по фактам, озвученным в расследовании. Сведения Финразведки есть. Главе государства следует уже по итогам этой проверки принять решение», — резюмировал нардеп.
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