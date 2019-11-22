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Власть

Президент должен инициировать расследование по фактам, озвученным журналистами

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал 24.kg громкое расследование «Азаттык», Kloop и OCCRP. Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов, кто из кыргызстанских чиновников ему в этом помогал. Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова.

По его словам, реакция Сооронбая Жээнбекова, как главы Совета безопасности,  должна последовать незамедлительно.

«Он же главный идеолог борьбы с коррупцией, и всегда своими основными приоритетами во всех выступлениях и заявлениях обозначает, что именно искоренение масштабной и системной коррупции на всех этапах должно быть первоочередной задачей силовиков», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Поэтому, считаю, необходимо инициировать официальное расследование по всем фактам, которые озвучили журналисты. Сооронбай Жээнбеков должен взять его под жесткий контроль.

Алмамбет Шыкмаматов 

Отвечая на вопросы 24.kg, нардеп отметил, что руководители силовых структур должны быть привлечены к ответственности за то, что не выявили вовремя и не отреагировали, в частности, на сигналы Финансовой разведки.

«Что касается правительства, то я не считаю, что есть резон сейчас отправлять премьера и его команду в отставку. Это пыль в глаза. Мол, сейчас выгоним Мухаммедкалыя Абылгазиева и все успокоятся. Коррупция на таможне так и останется, и вовлеченные в нее высокие чины опять отделаются легким испугом. Поэтому не надо заниматься популизмом. Главное сейчас — зарегистрировать все факты и начать расследование, только так мы сможем успокоить общественность и вернуть доверие», — подчеркнул Алмамбет Шыкмаматов.

Он добавил, что его коллега и старший брат Райыма Искендер Матраимов должен выйти из состава депутатской комиссии по расследованию причин гибели Айеркена Саймаити во избежание конфликта интересов.
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