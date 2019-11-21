Декларации-2018. Чем владеют лидеры шести парламентских фракций

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

Согласно представленным отчетам, у лидера парламентской фракции «Кыргызстан» Алмазбека Баатырбекова в собственности земельные участки сельхозназначения. Это из недвижимого имущества, а из движимого — мебель, бытовая и оргтехника, пчелы на 160 тысяч сомов и, как написал декларант, «другая живность» на 80 тысяч сомов.

За 2018 год Алмазбек Баатырбеков заработал 1 миллион 548 тысяч 759 сомов.

Годовой доход родни парламентария составил, согласно декларации, 300 тысяч сомов. У них есть квартира и машина «Лексус».

Отличился в 2018-м глава парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов. Согласно отчету, он потратил 8 миллионов сомов, а заработал 12 миллионов 605 тысяч сомов.

У Исы Омуркулова в собственности земельные участки сельхозназначения, капитальные строения, но не указано какого типа, два жилых дома.

Из движимого имущества Иса Омуркулов владеет грузовым и легковым транспортом стоимостью 8 миллионов сомов.

Родные нардепа люди не бедные, однако баланс по доходам и расходам в 2018 году у них не сошелся. Заработок за 12 месяцев составил 20 тысяч 397 сомов, а расходы — 69 тысяч 999 сомов. Из недвижимости — квартира, капстроения и земельные участки сельхозназначения. Из машин — «Мерседес».

Лидер фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заработал в 2018-м 4 миллиона 403 тысячи сомов. Расходы составили 8 миллионов 655 тысяч. Из недвижимости имеет квартиру и земли, но не сельхозназначения. Из движимого имущества — только лошади. У родственников нардепа, если верить декларации, нет ничего.

Доход главы фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева за 2018 год составил 890 тысяч 449 сомов. Расходов не было. Из недвижимости — два жилых дома. Ни машин, ни скота, ни грузовиков, ни скакунов.

Бакыту Торобаеву повезло с родней. За год близкие депутата заработали 15 миллионов 680 тысяч сомов. В собственности у них земли и дом.

Декларации лидера фракции «Республика — Ата Журт» Жыргалбека Турускулова на сайте ГНС нет. Сам нардеп заверил 24.kg, что все сдал в срок. Его действительно не было в списке задолжников по подаче ЕНД. Налоговики обещали разобраться.

Глава фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов живет только на зарплату, как и его коллега Бакыт Торобаев. За 2018 год его доход составил 889 тысяч 811 сомов. Своего жилья, машин или лошадей у него нет. Зато у его родни есть дом и «Тойота Камри».