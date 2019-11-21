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Власть

У строительных компаний растут доходы, а соцотчисления — мизерные

«В Кыргызстане у большого количества строительных компаний растут доходы от деятельности, но при этом их социальные отчисления остаются мизерными», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, сложилась парадоксальная ситуация. Достаточно много строительных компаний по динамике доходов показывают рост. Было поручение рабочей группы депутатов проработать вопрос.

«В прошлый раз озвучили несколько компаний, но так как в этом году с 1 января Соцфонд передал функции по сбору страховых взносов и проверкам в налоговую инспекцию, то информацию полностью передали в ГНС. Но по тем периодам, которые до передачи проверили, оказалось, что стройкомпании работали по патенту. Закон это позволяет. Они собирали людей, выкупали патенты. Поэтому у них начислений нет, а фактически люди работали», — рассказал председатель Социального фонда Медер Ирсалиев.

Заместитель главы Государственной налоговой службы Искендер Асылкулов отметил, что при прошлой проверке выделили несколько компаний. По ним дали задание Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями провести работу.

«Мы работу начали. Но по некоторым субъектам, которые работали, уплата подоходного налога идет, как и отчисления социальных взносов. В целом по стране около 19 тысяч предпринимателей на патентах «сидят» и оказывают услуги, работают в строительных компаниях», — рассказал Искендер Асылкулов.
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