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Власть

Земли, пикапы, фургоны. Чем еще владеет вице-спикер парламента Мирлан Бакиров

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

У вице-спикера парламента Мирлана Бакирова в собственности земли придомового, приусадебного, садово-огородного назначения. 

В отчетном документе также указано, что за 2018 год заместитель торага Жогорку Кенеша заработал 939 тысяч 312 сомов. Расходов не зафиксировано. Иных источников дохода, кроме заработной платы, у Мирлана Бакирова нет.

Квартиры, дома, гаража тоже нет. Есть автотранспорт. В декларации в графе «движимое имущество» указаны легковые автомобили, фургоны и пикапы. Есть у Мирлана Бакирова скот — крупный рогатый и лошади. Последних на 330 тысяч сомов.  У родни Бакирова нет ничего, кроме машин. 
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