У мэра Бишкека Азиза Суракматова в собственности 11 квартир общей площадью 1 тысяча 293,5 квадратных метра. Такие данные указаны в его налоговой декларации за 2018 год, которую опубликовала Государственная налоговая служба.

В документе отмечено, что в 2018 году Азиз Суракматов заработал 433 тысячи 79 сомов. Кроме того, у него есть дачный дом площадью 83 квадратных метра, два земельных участка площадью 0,15 гектара, а также автомобиль «Лексус LX 570».

Близкие родственники столичного градоначальника в 2018 году заработали 25 миллионов 912 тысяч 511 сомов. Расходы задекларировали на сумму 822 тысячи сомов. Кроме того, у них три квартиры, автомобиль BMW и земельный участок площадью 0,08 гектара.

Напомним, Азиза Суракматова мэром столицы депутаты БГК избрали 8 августа 2018 года. До этого он занимался строительным бизнесом.