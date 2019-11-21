15:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

У мэра Бишкека Азиза Суракматова в собственности 11 квартир

У мэра Бишкека Азиза Суракматова в собственности 11 квартир общей площадью 1 тысяча 293,5 квадратных метра. Такие данные указаны в его налоговой декларации за 2018 год, которую опубликовала Государственная налоговая служба.

В документе отмечено, что в 2018 году Азиз Суракматов заработал 433 тысячи 79 сомов. Кроме того, у него есть дачный дом площадью 83 квадратных метра, два земельных участка площадью 0,15 гектара, а также автомобиль «Лексус LX 570».

Близкие родственники столичного градоначальника в 2018 году заработали 25 миллионов 912 тысяч 511 сомов. Расходы задекларировали на сумму 822 тысячи сомов. Кроме того, у них три квартиры, автомобиль BMW и земельный участок площадью 0,08 гектара.

Напомним, Азиза Суракматова мэром столицы депутаты БГК избрали 8 августа 2018 года. До этого он занимался строительным бизнесом.
Ссылка:
просмотров: 950
Версия для печати
Материалы по теме
Яки, квартиры, автомобили. Что указал в декларации спикер Бишкекского горкенеша
У вице-спикера Аиды Касымалиевой нет ничего. Кроме зарплаты
Мебель, квартира, оргтехника. Что еще задекларировал спикер парламента
Депутат Кубанычбек Жумалиев о долях в 33 компаниях: Большинство из них закрыты
Депутат Кубанычбек Жумалиев имеет доли в 33 фирмах. Он не указал их в декларации
Зачем мэр Бишкека Азиз Суракматов в Москву ездил
Депутат Азамат Арапбаев скрыл от налоговой доли в пяти компаниях
Мэр Бишкека Азиз Суракматов вновь раскритиковал работу вице-мэров
Депутат Айсулуу Мамашова скрыла пять фирм от налоговой
Азиз Суракматов признал, что новые подразделения мэрии оказались провальными
Популярные новости
Растаможка авто. Совет ЕЭК не&nbsp;поддержал продление льгот для Кыргызстана Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в&nbsp;отставку Беспорядки в Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в отставку
Даже дети говорят о&nbsp;коррупции. Депутатам стало смешно: довели ребенка до&nbsp;слез Даже дети говорят о коррупции. Депутатам стало смешно: довели ребенка до слез
Взятка в&nbsp;$200&nbsp;тысяч. От&nbsp;ГКНБ требуют показать деньги с&nbsp;номерами и&nbsp;серией купюр Взятка в $200 тысяч. От ГКНБ требуют показать деньги с номерами и серией купюр
Бизнес
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
21 ноября, четверг
15:24
Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атамбаева и Атаханова Батукаева хотели обменять на Бакиева. Очная ставка Атам...
15:20
Медсестра школы № 87 получила выговор после выступления школьницы в парламенте
15:06
На испытаниях взорвался прототип космического корабля компании Илона Маска
14:55
Яки, квартиры, автомобили. Что указал в декларации спикер Бишкекского горкенеша
14:47
У вице-спикера Аиды Касымалиевой нет ничего. Кроме зарплаты