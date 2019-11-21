Обязательный медицинский полис силовики не оплачивают. Нет культуры страхования

«Сегодня нет особой разницы между застрахованными и незастрахованными», — заявила на заседании Жогорку Кенеша вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова при обсуждении отчета о работе Фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год.

Депутат Дастан Бекешев предложил пересмотреть систему ФОМС. Он уверен, что государству просто не нужен посредник при предоставлении медицинских услуг. Вице-премьер согласилась с мнением.

«Это большой вопрос. Мы над ним работаем. У нас на сегодня более 600 тысяч человек, которые оплачивают эти два процента полиса. Остальные — дети, пенсионеры — считаются условно застрахованными. Культуры страхования пока нет. Пока только Министерство обороны (Генштаб Вооруженных сил КР. - Прим. 24.kg) добровольно покупает этот полис, потому что они все равно обращаются в наши государственные больницы. У них есть свои военные госпитали, но там не оказывается весь спектр услуг. Поэтому им сегодня тоже было бы выгодно брать этот полис. И государству это не было бы особой нагрузкой», — подчеркнула Алтынай Омурбекова.

У нас целая армия правоохранительного блока, которая тоже ничего не платит. Мы с ними стараемся работать. Алтынай Омурбекова

«Сегодня нет особой разницы застрахован человек или нет. Если я не застрахована, то сумма моей сооплаты не такая большая, чтобы меня это отпугивало. Но и в то же время мы не можем разительно ее поднять, потому что есть разные категории граждан, которые вообще не смогут потом лечиться. Проблема есть и она обсуждается в правительстве на серьезном уровне. Мы ищем пути», — заключила вице-премьер-министр.