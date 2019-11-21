13:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Обязательный медицинский полис силовики не оплачивают. Нет культуры страхования

«Сегодня нет особой разницы между застрахованными и незастрахованными», — заявила на заседании Жогорку Кенеша вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова при обсуждении отчета о работе Фонда обязательного медицинского страхования за 2018 год.

Депутат Дастан Бекешев предложил пересмотреть систему ФОМС. Он уверен, что государству просто не нужен посредник при предоставлении медицинских услуг. Вице-премьер согласилась с мнением.

«Это большой вопрос. Мы над ним работаем. У нас на сегодня более 600 тысяч человек, которые оплачивают эти два процента полиса. Остальные — дети, пенсионеры — считаются условно застрахованными. Культуры страхования пока нет.  Пока только Министерство обороны (Генштаб Вооруженных сил КР. - Прим. 24.kg) добровольно покупает этот полис, потому что они все равно обращаются в наши государственные больницы. У них есть свои военные госпитали, но там не оказывается весь спектр услуг. Поэтому им сегодня тоже было бы выгодно брать этот полис. И государству это не было бы особой нагрузкой», — подчеркнула Алтынай Омурбекова.

У нас целая армия правоохранительного блока, которая тоже ничего не платит. Мы с ними стараемся работать. 

Алтынай Омурбекова

«Сегодня нет особой разницы застрахован человек или нет. Если я не застрахована, то сумма моей сооплаты не такая большая, чтобы меня это отпугивало. Но и в то же время мы не можем разительно ее поднять, потому что есть разные категории граждан, которые вообще не смогут потом лечиться. Проблема есть и она обсуждается в правительстве на серьезном уровне. Мы ищем пути», — заключила вице-премьер-министр.
Ссылка:
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
В больницах устанавливают POS-терминалы для безналичной оплаты услуг
Палаты однодневного пребывания открыли для беременных в пяти областях и Бишкеке
ФОМС выдал бесплатно более 43 тысяч полисов беременным
ФОМС будет оплачивать услуги стоматологов по-новому
Оптимизация центров семейной медицины провалена. Депутаты критикуют Минздрав
Программа госгарантий никому не помогает, и о ней никто не знает
Что за странные расценки на операции? Депутат возмущен стратегией ФОМС
Платная медицинская страховка и Андрей Малахов. О чем говорят депутаты
Цифра дня. 33 тысячи 712 медицинских страховых полисов выдали в КР за полгода
За полгода Фонд медстрахования возместил гражданам 117,5 миллиона сомов
Популярные новости
Растаможка авто. Совет ЕЭК не&nbsp;поддержал продление льгот для Кыргызстана Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в&nbsp;отставку Беспорядки в Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в отставку
Даже дети говорят о&nbsp;коррупции. Депутатам стало смешно: довели ребенка до&nbsp;слез Даже дети говорят о коррупции. Депутатам стало смешно: довели ребенка до слез
Дастан Джумабеков против высшего образования для депутатов местных кенешей Дастан Джумабеков против высшего образования для депутатов местных кенешей
Бизнес
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
Надо брать! Только 22&nbsp;и&nbsp;23&nbsp;ноября O!Phone 4G&nbsp;Joy всего за&nbsp;2&nbsp;тысячи 990&nbsp;сомов! Надо брать! Только 22 и 23 ноября O!Phone 4G Joy всего за 2 тысячи 990 сомов!
21 ноября, четверг
13:54
Мебель, квартира, оргтехника. Что еще задекларировал спикер парламента Мебель, квартира, оргтехника. Что еще задекларировал сп...
13:52
Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
13:39
В Бишкеке родилась тройня
13:28
Сооронбай Жээнбеков в 2018 году заработал больше, чем в 2017-м. Родня тоже
13:23
В избиении пожилого охранника в Бишкеке подозревают бывшего милиционера