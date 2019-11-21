Депутат возмущен нерасторопностью правительства: только кредиты брать умеют

«Наше правительство умеет только брать кредиты и гранты», — возмутился сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Бакыт Торобаев.

По его словам, Кыргызстан получил от членства в ЕАЭС только ущерб — ограничен свободный перевод денег, подорожала мука, а мучная отрасль развалилась, сельскохозяйственную продукцию не пропускают на российской границе.

«Преференции на таможенные пошлины по ввозу иномарок не продлили. Сейчас под угрозой развала текстильная промышленность. Нужно что-то делать. Правительство должно как можно скорее разработать программу развития отечественной промышленности. Гранты и инвестиции нужно правильно направлять, в частности, для поддержки отечественной промышленности», — подчеркнул Бакыт Торобаев.

«В 2019 году бюджет не добрал налогов на шесть миллиардов сомов. Экономика не двигается, число налогоплательщиков уменьшается. Если так дальше будем работать, то в 2020 году поступления в бюджет также могут уменьшиться, усилится поток мигрантов, не будут созданы рабочие места», — заключил депутат.