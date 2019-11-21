Даже дети говорят о коррупции. Депутатам стало смешно: довели ребенка до слез

Накануне юные кыргызстанцы из всех регионов республики побывали в Жогорку Кенеше в рамках Всемирного дня ребенка. Дети в возрасте от 8 до 16 лет впервые встретились с представителями власти.

Во время выступления одной из маленьких учениц, которая рассказывала о том, что в их школе медсестра делает прививки за деньги, депутаты рассмеялись. Ребенка смутил смех взрослых мужчин и женщин. Девочка расплакалась и отказалась продолжать выступление.

Видео выступления школьницы опубликовало издание vesti.kg.

Отметим, что детей интересовали очень серьезные вопросы: получение знаний в переполненных классах, повышение качества образования в высокогорных и отдаленных районах, компьютеризация сельских школ, отопление учебных заведений в зимнее время, бесплатные школьные автобусы, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, трудовая миграция и суициды среди подростков, экология Бишкека, Иссык-Куля и других регионов, делимитация и демаркация госграниц.



