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Власть

Президент Кыргызстана напомнил об ответственности религиозных лидеров

Президент Кыргызстана напомнил религиозным деятелям о запрете вмешательства в государственное управление. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил на международной конференции «Ислам и православие — религии мира».

Он отметил, что в республике созданы условия для государственно-конфессионального партнерства, гармоничного сосуществования разных религий.

«Считаю, что и религиозные лидеры в рамках, определенных законом, должны содействовать государству в развитии страны, нести ответственность за мир и стабильность в обществе», — подчеркнул глава КР.

Он предложил создать постоянно действующую платформу на уровне стран Центральной Азии и России с участием государственных служащих, религиозных деятелей и экспертов для обсуждения и выработки рекомендаций по религиозным вопросам.
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