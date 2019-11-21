Президент Кыргызстана напомнил об ответственности религиозных лидеров

Президент Кыргызстана напомнил религиозным деятелям о запрете вмешательства в государственное управление. Об этом Сооронбай Жээнбеков заявил на международной конференции «Ислам и православие — религии мира».

Он отметил, что в республике созданы условия для государственно-конфессионального партнерства, гармоничного сосуществования разных религий.

«Считаю, что и религиозные лидеры в рамках, определенных законом, должны содействовать государству в развитии страны, нести ответственность за мир и стабильность в обществе», — подчеркнул глава КР.

Он предложил создать постоянно действующую платформу на уровне стран Центральной Азии и России с участием государственных служащих, религиозных деятелей и экспертов для обсуждения и выработки рекомендаций по религиозным вопросам.