Президент Кыргызстана: Использование религии в деструктивных целях недопустимо

«Необходимо принять меры, чтобы не допустить использования религии для деструктивных целей», — заявил на международной конференции «Ислам и православие — религии мира» президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил массовую вовлеченность молодежи в религию во всех странах региона.

«Религия обладает очень мощным мобилизационным потенциалом, поэтому наши государства обязаны не допускать использования ее в деструктивных целях. Религия должна служить для воспитания духовного гражданина, нравственного общества», — сказал он.

Сооронбай Жээнбеков предложил провести новые исследования и рекомендации для работы с верующей молодежью в новых условиях.

«У нас мало исследований и разработок в этом направлении. Надеюсь, наша конференция скажет свое авторитетное слово по данному актуальному вопросу», — добавил он.