Ожидания к концу второго года президентства Сооронбая Жээнбекова не оправдались

Директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова рассказала 24.kg, почему к концу второго года президентства Сооронбая Жээнбекова ожидания реформ и кардинальных изменений так и не оправдались.

Сегодня годовщина вступления Сооронбая Жээнбекова в должность главы государства. 24 ноября 2017 года состоялась церемония инаугурации.

Чолпон Джакупова, давая оценку его деятельности, подчеркнула, что у каждого шкала разная.

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«По сравнению с Алмазбеком Атамбаевым, Сооронбай Жээнбеков выглядит более адекватным. С другой стороны, если сравнивать его с иными президентами, с тем же Шавкатом Мирзиеевым, Владимиром Зеленским или премьер-министром Армении Николом Пашиняном, то он проигрывает, и сильно. Да, страна вздохнула свободно, когда Сооронбай Жээнбеков стал президентом. Почему многие поддержали его, когда он дистанцировался от предшественника? Все хотели перемен. Но для этого нужно видение, своя программа, а этого в команде президента действующего нет. Да и команды-то нет», — считает Чолпон Джакупова.

Я не могу назвать командой разношерстный набор людей, которые достались ему в наследство. Президент не стал эту колоду перетасовывать, потому что он не был с самого начала нацелен на реформы. Как и обещал, он остался продолжателем политики предшественника. Чолпон Джакупова

Юрист напомнила, что та же судебная реформа, которая оказалась провальной, разработана предыдущим аппаратом президента.

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Чолпон Джакупова подчеркнула, что борьба с коррупцией ведется избирательно, как и правосудие, а разложение в правоохранительных структурах достигло неимоверных размеров.

«Мы из одного скандала вляпываемся в другой. При таких кадрах у нас не будет не только реформ, нам бы остатки системы не потерять. В команде нет не просто харизматичной фигуры, но нет даже внятно читающей и говорящей. Уходят люди вменяемые, на их место приходят какие-то маргинальные личности. Президента подставляет его команда, но ответственность с него не снимается, поскольку он сам ее формирует», — подчеркнула Джакупова.

Мы хотим видеть президента-объединителя, реформатора, нам надоело жить в дрязгах и скандалах, но мы не можем верить, если во власть он приводит или оставляет возле себя не пойми кого. Чолпон Джакупова

Эксперт отметила: стратегии, в частности Программа—2040 — это просто прообраз ильфопетровских «Нью Васюки». Их пишут для доноров, а не граждан Кыргызстана. «Ожидания были большие, но к концу второго года они не оправдались. Позитивных изменений нет, планов нет, команды нет», — констатировала Чолпон Джакупова.