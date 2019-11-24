Два года правления Сооронбая Жээнбекова. Экономического рывка не случилось

Депутат парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Марлен Маматалиев прокомментировал 24.kg два года правления президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Нардеп отметил, что может оценить деятельность президента и как гражданин, и как политик.

«Как гражданин Кыргызстана смотрю, конечно, на обещания, которые дает кандидат, претендующий на должность президента. Обещали, что ипотека снизится до 6-7 процентов. Это можно отнести к факту свершившемуся. Продолжается строительство альтернативной дороги Север — Юг, и здесь мы укладываемся в сроки. Реализуют программу «Таза суу». Сооронбай Жээнбеков верен обещанию, что бюджет в 2021 году будет бездефицитным и по-прежнему социально ориентированным», — отметил Марлен Маматалиев.

Он продолжил, что пока на стадии проекта — идея обеспечить всех бюджетников жильем, то есть построить миллион квадратных метров, и добиться экономического роста в 6-7 процентов ВВП.

В Кыргызстане рост ВВП — около 4-5 процентов.

«Но зато реализовали «Безопасный город», а вот пенсии до прожиточного минимума еще не дотягивают. Это на стадии доработки. В целом могу сказать как гражданин, что Сооронбай Жээнбеков обещания поступательно, и пусть не сразу, но выполняет», — подчеркнул Марлен Маматалиев.

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Как политик депутат тоже не смог упрекнуть главу государства в пустословии. Нардеп считает, что экономического рывка Кыргызстан за два года не совершил и ощутил явный отток инвестиций из-за щекотливой ситуации с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Бизнесмены боялись нестабильности и не торопились вкладывать деньги. «Все идет к тому, чтобы страна развивалась, ставятся жесткие задачи перед премьер-министром и отдельными министрами. Правительство не должно расслабляться», — считает Марлен Маматалиев.

Сейчас нет причин тормозить, и можно полноценно заниматься экономикой. Марлен Маматалиев

Он отметил, что серьезные недостатки есть, и их нужно искоренять. «Местами есть невыполнение планов. Шесть миллиардов сомов доходов мы не получили в 2019 году. Хорошо, что перекрыли за счет поступлений от «Кумтора» и грантов, на которые и не рассчитывали. Но правительство должно проводить реформы, чтобы мы это почувствовали», — резюмировал Марлен Маматалиев.

В целом парламентарий, как и его коллеги, придерживается мнения, что в экономической стагнации виноват премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Но на том, что это человек Сооронбая Жээнбекова, депутаты внимания предпочитают не акцентировать.