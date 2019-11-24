Бакыт Торобаев назвал виновного в хромой экономике. Но это не президент

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев в интервью 24.kg оценил деятельность президента Кыргызстана. Отметим, сегодня исполняется два года, как Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность главы государства.

По мнению нардепа, президенту удалось наладить за это время ухудшившиеся ранее отношения (политические и экономические связи, пограничные вопросы) с другими государствами. В первую очередь — с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном.

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Бакыт Торобаев считает, что Сооронбай Жээнбеков работает строго в соответствии с конституционными полномочиями, не оказывает давления на правоохранительные и судебные органы и не дает указаний — кого судить, а кого миловать.

«Поэтому результаты налицо — вышли из заключений многие общественно-политические деятели, отменены необоснованные судебные решения и штрафные санкции в отношении СМИ, журналистов и правозащитников», — сказал Бакыт Торобаев.

К плюсам главы государства лидер «Онугуу-Прогресса» отнес и то, что президент стал проводить встречи и советоваться с представителями неправительственного сектора и бизнеса, бывшими первыми руководителями Жогорку Кенеша, кабинета министров и членами временного правительства.

Отвечая на вопросы 24.kg, Бакыт Торобаев признал, что проблемы в экономике есть, но это не просчеты президента.

Надо четко понимать, что глава государства не имеет отношения к экономике. По Конституции это прерогатива правительства. Бакыт Торобаев

Нардеп считает, что Сооронбаю Жээнбекову надо подтолкнуть правительство к большей активности и реформам в экономической сфере и совместно с Жогорку Кенешем задуматься об обновлении кадров в органах исполнительной власти. По мению парламентария, пришло время собрать эффективно работающую команду.