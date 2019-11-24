Сооронбай Жээнбеков не позволил Атамбаеву превратить себя в свадебного генерала

Сегодня исполнилось два года с момента официального вступления в должность президента Сооронбая Жээнбекова. Лидер парламентской оппозиционной фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов рассказал 24.kg, что, по его мнению, можно поставить в заслугу нынешнему главе государства. Депутат уверен: не президент виноват в разгуле криминала и стагнации в экономике.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, есть исчерпывающий перечень конституционных полномочий президента, по которым его можно оценить. А именно: он непосредственно участвует в формировании центральных органов власти и двух силовых структур — Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, ЦИК, Комитета по делам обороны и ГКНБ . Кроме того, за президентом решающее слово при отборе и назначении судей.

Глава государства, обладая доминирующим политическим влиянием, вполне контролирует деятельность этих структур. Алмамбет Шыкмаматов

«Да, раскрыты и расследуются коррупционные дела, нанесшие ущерб государству в $200 миллионов и это серьезный показатель. Однако судебная реформа провалена. Судьи безответственны и некомпетентны. Приговоры по делу о взятке в $200 тысяч, по экс-сотруднику ГРС Алмаматову тому доказательство. Чтобы реформа осуществилась реально, а не ради показухи, нужна сильная воля президента. Без нее и искреннего желания все старания законодателей и правительства пойдут коту под хвост. Главное ожидание общества — парламентские выборы 2020 года. Формирование новой, сильной элиты путем честных и прозрачных выборов — сегодняшние ожидание и чаяние народа. Честные и справедливые выборы — одна из исторических ответственностей президента», — отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Если выборы пройдут честно и справедливо, это будет заслуга команды президента. Если же наоборот, это так же останется на его совести. Здесь Сооронбай Жээнбеков не сможет переложить ответственность на других. Алмамбет Шыкмаматов

Экономический застой, развал реформ во всех секторах и разгул преступности депутат в вину Сооронбаю Жээнбекову не ставит. «Это зона ответственности премьера», — убежден Алмамбет Шыкмаматов. По его словам, кабмин формировала коалиция большинства, где первую скрипку продолжает играть СДПК. «Но эта фракция, как и сама партия, сейчас переживает моральный и политический кризис», — отметил он.

«В планах Алмазбека Атамбаева Сооронбаю Жээнбекову отводилась роль свадебного генерала, который довольствовался бы статусом президента и его благами, а в будущем гарантированно получал почетное место в господствующей группе», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Главную оценку Сооронбаю Жээнбекову даст поступок, которым он окончательно разрушил и сломал планы предшественника Атамбаева, — управлять страной неконституционным способом. Алмамбет Шыкмаматов

Парламентарий полагает: если бы Сооронбай Жээнбеков пошел на поводу у бывшего друга Алмазбека Атамбаева, то Кыргызстан не миновал бы третьей революции.