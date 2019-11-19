На строительство автодороги Север — Юг и для обеспечения на ней безопасности дополнительно требуется $56,5 миллиона. Об этом на форуме развития высокого уровня «Ускорение реформ для устойчивого развития» заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в настоящее время ведутся строительные работы на 13 магистральных дорогах Кыргызстана.

«Выделяют средства из республиканского бюджета на проекты по строительству дорог. Вместе с тем мы нуждаемся в поддержке доноров», — заявил он.

Сооронбай Жээнбеков рассказал о переговорах по финансированию четвертой фазы строительства автодороги Тараз — Талас — Суусамыр, о проекте кольцевой дороги на Иссык-Куле, которая имеет стратегическое значение для развития туризма.

«К 2024 году планируется завершить автомобильную дорогу Тюп — Кеген. Это позволит гражданам соседних стран посещать нашу туристическую зону, улучшится торгово-экономическое взаимодействие, что даст импульс развитию туризма. Потребуется около $500 миллионов для восстановления автодорог международного значения», — сообщил глава государства.

Президент попросил партнеров поддержать строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и модернизацию аэропорта «Манас».