До конца 2019 года 101 село в Кыргызстане обеспечат чистой питьевой водой

До конца 2019 года 101 из обещанных 552 сел обеспечат чистой питьевой водой. Об этом на форуме развития высокого уровня «Ускорение реформ для устойчивого развития» заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Ранее сообщалось, что до 2024-го 552 селам страны проведут чистую воду.

По словам главы государства, определены источники финансирования по 207 селам.

«Еще есть 345 сел, по которым источники финансирования не определены. Для обеспечения их чистой водой потребуется около $481 миллиона, или 34 миллиарда сомов. Определено, что $450 миллионов из этих средств необходимо финансировать за счет доноров», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в настоящее время в 20 городах начали работу по обеспечению чистой водой и параллельно системой очистки сточных вод. Еще в 11 городах вопрос остается актуальным.

«Еще один проблемный вопрос в республике — внедрение системы очистки сточных вод в селах и городах. Этот вопрос особенно актуален для Иссык-Куля», — добавил президент.