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Власть

Оптимизация областных и районных СМИ вызвала споры в Жогорку Кенеше

В парламенте раскритиковали оптимизацию государственных СМИ, проводимую Минкультуры. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявил депутат Тариэль Жоробеков.

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По его словам, в рамках реформы предлагается упразднить районные газеты, а все государственные СМИ, работающие в области, объединить в единый медиацентр.

«Сегодня много регионов, куда не доходит интернет, телевидение. Вы лишаете людей права доступа к информации», — отметил Тариэль Жоробеков.

Рыскелди Момбеков отметил, что департамент информации является аппендицитом на теле Минкультуры.

«Вы сделали сокращение на 3,5 миллиона сомов, а съели 81 миллион сомов. Ранее выделялись средства на 15 каналов, работает 7. А те газеты, которые себя кормят, как вы будете сокращать? 64 человека, которые по три-четыре тысячи сомов получали, стали бременем для страны, тут из сейфа ГКНБ сколько денег пропало», — отметил депутат.

Нардеп добавил, что можно начать с Финпола, налоговой и других служб, если надо сократить расходы.

Парламентарий считает, что это аппарат президента ставит жесткие условия и добивается закрытия районных газет.

«Если хотите сохранить культуру, то должны выразить свое мнение. 3,5 миллиона прокормят государство? Кто будет проводить политику государства?» — отметил Рыскелди Момбеков.

Однако Жанар Акаев не разделил мнение коллег. Он отмечает, что государственные СМИ вообще надо продавать.

«Тиражи везде падают, даже в Америке. Сейчас у всех есть интернет. Речь не идет о ликвидации редакций, а чтобы районные новости публиковались в областных газетах и всего лишь, чтобы редакторы, владельцы привыкали к интернету. Речь не должна идти об экономии средств. Многие госканалы надо отдавать в частную собственность, 1 миллиард сомов уходит на их финансирование», — отметил он.
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