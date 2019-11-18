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Власть

Жителям новостроек предлагают выдавать пособия без справки с места жительства

Из-за отсутствия документов на жилье дети из малоимущих семей остаются без положенных госпособий. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщила вице-спикер ЖК Аида Касымалиева.

Она отметила, что вопрос предоставления госпособий остро стоит для жителей новых территорий, не имеющих статуса административно-территориальной единицы.

«Их немало вокруг Бишкека. Мы неоднократно поднимали вопрос, создана рабочая группа, которая выяснила, что деньги есть, но они до детей не доходят», — сказала Аида Касымалиева.

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Она напомнила, что жители жилых массивов — это в основном внутренние мигранты. Они приехали в столицу за лучшей долей.

«Но, так как у них нет документов на жилье, возникают сложности с устройством детей в детские сады, школы. Хорошо, что эта проблема решается. Однако не с госпособиями», — заметила нардеп.

Она добавила, что Минтруда и соцразвития разработало проект о том, что прописка не обязательна для получения пособия.

«Подтверждать проживание могут соседи, квартальные, муниципальные управы. Сейчас проект находится на общественном обсуждении», — подчеркнула Аида Касымалиева.

Она заявила, что дети не виноваты, что родились в малоимущих семьях. «Они растут, и кормить их надо сейчас. От этого во многом зависят их развитие и будущее», — заключила парламентарий.
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