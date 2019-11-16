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Власть

Президенты Кыргызстана и Казахстана отметили положительную динамику отношений

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что главы государств с удовлетворением отметили положительную динамику развития кыргызско-казахстанского сотрудничества в текущем году. Кроме того, стороны обсудили повестку предстоящего государственного визита президента Казахстана в Кыргызстан. Он намечен на 27 ноября 2019 года.

Касым-Жомарт Токаев также поздравил Сооронбая Жээнбекова с днем рождения и пожелал крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в ответственной деятельности, а народу Кыргызстана — благополучия и процветания.

Отметим, что сегодня президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год. С самого утра он принимает поздравления от коллег. Кроме того, успел переговорить по телефону и с президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Армении — Арменом Саркисяном.
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