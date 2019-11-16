Президенты Кыргызстана и Армении обсудили взаимодействие в рамках ЕАЭС

Состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Армении Армена Саркисяна. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы Кыргызстана.

Отмечается, что главы государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-армянских отношений, в том числе механизмы укрепления взаимодействия в рамках евразийской интеграции. Кроме того, во время переговоров стороны коснулись и вопросов расширения двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Армен Саркисян также тепло поздравил президента Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

Кроме того, свои поздравления направили генсек совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Отметим, что сегодня президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову исполнился 61 год. С самого утра он принимает поздравления от коллег. Кроме того, успел переговорить по телефону и с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.