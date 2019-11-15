Десятки вакантных должностей в коррумпированных госорганах Кыргызстана пустуют

Во всех правоохранительных и фискальных органах страны пустует несколько десятков вакантных должностей. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Руслан Казакбаев.

Как стало известно на заседании фракции, МВД ищет 300 сотрудников, Таможенная служба — 8, ГНС — 39. У Антикоррупционной службы ГКНБ тоже есть вакантные должности, но информация засекречена.

«Эти цифры в действительности еще больше. По некоторым данным, в органах прокуратуры пустуют 500 мест. Нам надо поддержать особенно работников МВД и Пограничной службы. У милиции средняя заработная плата составляет 12-14 тысяч сомов, у 2 тысяч сотрудников нет жилья», — сказал Руслан Казакбаев.

Отметим, что в первую пятерку самых коррумпированных органов входят ГТС, Министерство здравоохранения, ГСИН, МВД и ГСБЭП.