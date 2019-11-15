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Власть

О Кыргызстане как экспортере экологически чистых продуктов рассказал президент

Сооронбай Жээнбеков поздравил с Днем работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

«Сельское хозяйство имеет стратегическое значение для республики. Обеспечивает рабочими местами основную часть населения, повышает уровень их жизни, вносит значительный вклад в экономику», — отметил глава государства.

Испокон веков наши крестьяне и животноводы являлись уважаемыми в обществе.

Сооронбай Жээнбеков

«В продолжение многовекового опыта по производству натуральных и чистых продуктов нами поставлена цель — в ближайшие годы, используя новые технологии, стать страной-производителем и экспортером экологически чистых и натуральных продуктов. Для этого нужно объединить мелкие хозяйства в крупные кооперативы, строить ирригационные системы, увеличить площади орошаемых земель. Необходимо совершенствовать систему управления и ускорить цифровизацию отрасли», — говорится в поздравлении.

По словам президента, государство уделяет особое внимание строительству перерабатывающих предприятий и поддержке новых проектов. Основная часть бюджетных ресурсов сегодня направляется в регионы.
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