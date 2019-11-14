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Власть

Сооронбай Жээнбеков вручил госнаграды артистам балета

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с артистами балета — супружеской парой Канатом Надырбек уулу и Ириной Сапожниковой и вручил им государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, в настоящее время артисты выступают в Приморском филиале Государственного академического Мариинского театра. В Кыргызстан они прибыли для участия в международном фестивале балетного искусства «Балет, балет...», приуроченного к 70-летию народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева.

Канату Надырбек уулу присвоено звание «Заслуженный артист Кыргызской Республики», Ирину Сапожникову наградили Почетной грамотой КР.

В пресс-службе отметили, что артисты балеты не смогли присутствовать ранее на вручении наград деятелям культуры, так как были за пределами страны.

«Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил артистов с бракосочетанием, пожелал долгой и счастливой семейной жизни. Призвал почаще навещать Кыргызстан и в летнее время проводить отдых на Иссык-Куле», — отметили в пресс-службе главы государства.

Отметим, что Канат Надырбек уулу — внук народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева.

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