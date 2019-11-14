Президент Кыргызстана планирует встретиться с гражданскими активистами

Аппарат президента изучит обращение НПО по защите прав ЛОВЗ о намерении встретиться с Сооронбаем Жээнбековым. Об этом 24.kg сообщила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

По ее словам, обычно, чтобы попасть на встречу с главой государства, заявитель пишет официальное письмо, излагает суть проблемы и направляет в аппарат через общий отдел. Толгонай Стамалиева отметила, что не редки случаи, когда президент сам реагирует на подобные обращения, которые озвучены в СМИ.

В ближайшее время планируется встреча главы государства с представителями гражданского сектора. Дата уточняется. Толгонай Стамалиева

Напомним, председатель ОФ «Комитет защиты лиц с инвалидностью» Толкунбек Исаков заметил, что властям следует перестать делать вид, будто людей с ОВЗ не существует в стране. Они есть и нуждаются в поддержке и социализации.

В Кыргызстане проживает 180 тысяч инвалидов, 30 тысяч из них — дети.