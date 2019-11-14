Правительство хочет вывести из Бишкека СИЗО и тюрьмы

«Нужно вывести все исправительные учреждения за пределы Бишкека», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в 2020 году начнется работа по переселению СИЗО и тюрем за черту города. В пример неудачного расположения он привел СИЗО-1, который находится на пересечении улиц Ибраимова и Горького.

«В бюджете на 2020 год заложены средства на эти цели. Надеюсь, депутаты поддержат нашу инициативу. Это необходимо сделать для обеспечения безопасности граждан. Создана рабочая группа, которая готовит предложения», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.